Shooting photo « Les superpouvoirs des papas » Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Shooting photo « Les superpouvoirs des papas » Gap, 29 janvier 2022, Gap. Shooting photo « Les superpouvoirs des papas » Le café des Familles 3 rue de Valserres Gap

2022-01-29 – 2022-01-29 Le café des Familles 3 rue de Valserres

Gap Hautes-Alpes Gap L’association Et les Pères! et Parentslive vous proposent le shooting photo « Les superpouvoirs des papas » !

Pour les enfants de 0 à 99 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents, co-parents !

Venez avant, pendant ou après le marché, c’est à côté ! jbertrand@mailoo.org +33 6 28 32 01 32 http://www.parentslive.fr/ Le café des Familles 3 rue de Valserres Gap

dernière mise à jour : 2022-01-18 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse Le café des Familles 3 rue de Valserres Ville Gap lieuville Le café des Familles 3 rue de Valserres Gap

Gap Gap https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/