SHOOTING A SAINT-JULIA VILLAGE Saint-Julia, vendredi 23 février 2024.

Les amateurs de photographie se donnent rendez-vous à Saint-Julia.

Exposition de photographies dans le village, micro séminaires, ateliers et animations autour de la photographie. Concert de clôture. Restauration et food trucks le midi et artisans le soir. Buvette. Concours, tombola, espace enfants.

Organisé par Patrigraphia pôle photographique de Saint-Julia. .

Début : 2024-02-23 10:00:00

fin : 2024-05-25 23:59:00

VILLAGE Place du 11 Novembre 1918

Saint-Julia 31540 Haute-Garonne Occitanie shootingstjulia@zaclys.net

