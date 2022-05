sHommeS XY Performance Bal Contemporain Mairie du 14e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

sHommeS XY Performance Bal Contemporain Mairie du 14e arrondissement, 21 juin 2022, Paris. Le mardi 21 juin 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Performance chorégraphique et musicale suivie d'un bal contemporain pour tous les publics et tous les âges ! Mois Parisien du Handicap 2022 Une ligne compacte traverse la ville. De cette masse, de ce déplacement uniforme émerge de nouvelles perceptions sur l'espace qui nous entoure. D'autres couleurs prennent forme, se transforment, jusqu'à l'éclosion de personnalités, traces de chaque individualité venant s'inscrire dans l'histoire du lieu, la laissant par là-même en devenir. Partenaires à part entière, musiciens et danseurs improvisent ensemble à partir d'une partition partagée dans laquelle le mouvement inspire la musique tout comme le son souligne la danse. À travers notre manière d'occuper l'espace, nous tissons une expérience poétique qui invite le spectateur ou le passant à envisager différentes façons d'appréhender les lieux qu'il traverse, à leur donner de nouvelles perspectives. La Compagnie Les Chemins de la Danse déploie des projets chorégraphiques sous la direction artistique de Julie Lamoine. Elle développe depuis 2008 une pratique de performance et de recherche chorégraphique en lien avec la nature et l'espace urbain et s'intéresse à la tranforamtion poétique de l'environnement par le geste dansé. Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 Paris

