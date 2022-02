Shogun Aix-en-Provence, 13 mars 2022, Aix-en-Provence.

Shogun Théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence

2022-03-13 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-13 Théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 10 Le Japon, une terre et une âme façonnées par le sabre ? Vers l’unification du pays, du Sengoku-Jidaï à l’installation des Tokugawa



A la fin du XVe siècle, le Japon connaissait une terrible guerre civile, la Guerre d’Onin. Il en résulterait un chaos sans précédent qui ouvrirait une période plus terrible encore, celle dite des “Royaumes combattants”, Sengoku–Jidaï, qui allait durer 150 ans. Cette conférence s’intéressera aux rivalités des Sengoku-Daïmyo, puissants seigneurs de la guerre qui, de leurs principautés, entendirent étendre leur domination à tout le pays. Le XVIème siècle fut donc celui de la marche forcée vers l’unification, on s’intéressera aux trois unificateurs, Oda, Toyotomi et Tokugawa, et ce, sous le regard des premiers européens débarquant sur ces îles du bout du monde. L’installation d’un système de castes, le Bushido ou encore l’émergence du Japon pré-moderne, puisent leurs racines dans cette période de guerre civile et de stabilisation politique.

Conférence rencontre avec l’auteur de “Shogun : introduction à une politique de la guerre dans le Japon des samourais” au Flibustier

Le Japon, une terre et une âme façonnées par le sabre ? Vers l’unification du pays, du Sengoku-Jidaï à l’installation des Tokugawa



A la fin du XVe siècle, le Japon connaissait une terrible guerre civile, la Guerre d’Onin. Il en résulterait un chaos sans précédent qui ouvrirait une période plus terrible encore, celle dite des “Royaumes combattants”, Sengoku–Jidaï, qui allait durer 150 ans. Cette conférence s’intéressera aux rivalités des Sengoku-Daïmyo, puissants seigneurs de la guerre qui, de leurs principautés, entendirent étendre leur domination à tout le pays. Le XVIème siècle fut donc celui de la marche forcée vers l’unification, on s’intéressera aux trois unificateurs, Oda, Toyotomi et Tokugawa, et ce, sous le regard des premiers européens débarquant sur ces îles du bout du monde. L’installation d’un système de castes, le Bushido ou encore l’émergence du Japon pré-moderne, puisent leurs racines dans cette période de guerre civile et de stabilisation politique.

Théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-24 par