Sho YAMASAKI, piano Église Saint-Merry Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre

DIVERS FANTASMES – Musique classique – Pièces d’Alexandre Scriabine, Gabriel Fauré, Frédéric Chopin, Felix Mendelssohn et Ludwig van Beethoven

Sho Yamasaki, lauréat du 24e Concours de Piano d’Île-de-France, catégorie Amateur Niveau Concertiste, vous présentera son récital de piano sur les fantaisies de divers compositeurs

Sho Yamazaki, piano

Sho Yamasaki a commencé à étudier le piano à cinq ans, avec Aki Kawazoe et Yuzo Asaka. Lorsqu’il était à l’Université de Tokyo, il a été sélectionné pour la représenter au concert Steinway. Sho a donné des récitals à Tokyo tout au long de sa vie, tout en s’engageant activement dans la musique de chambre.

Lorsqu’il était étudiant à la maîtrise à Boston, il a été autorisé à rejoindre le programme MIT Emerson Music, a étudié le piano avec Timothy McFarland, ainsi que la musique de chambre avec David Deveau et Jean Rife. Il a tenu ses récitals en solo au MIT Killian Hall, et a donné un concert en tant que soliste avec le Harvard Mozart Orchestra.

Il a récemment remporté le 1er Prix ainsi que le Prix spécial Air France au Concours International de Piano d’Île-de-France, le 3e Prix au Concours International des Grands Amateurs de Piano à Paris en 2023, et le 1er Prix, ainsi que le Prix de la meilleure interprétation d’œuvres russes au Rachmaninov International Piano Concours Japan 2021 (chaque fois dans la catégorie amateur).

Sho étudie actuellement le piano avec Jean-Marc Luisada à Paris depuis 2022, tout en travaillant à l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) en tant qu’analyste des politiques environnementales.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-3-mars-2024-sho-yamasaki-piano/ +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/386515530631679/ https://www.facebook.com/events/386515530631679/

