Montpellier Hérault EUR 23 Ne manquez pas le spectacle de SHIRLEY SOUAGNON – ÊTRE HUMAIN dans le cadre de la Comédie du Rire à l’Opéra Comédie ! Être humain : Déf : “humain”, nom masculin : “Qui est compréhensif et compatissant, manifeste de la sensibilité et a le sens de l’humour” ou pas.. Après son spécial “Déprogrammation” dans la série stand-up “Humoristes du Monde” sur Netflix, Shirley vous propose une nouvelle “programmation” avec son show le plus drôle, “Etre Humain”. Ne manquez pas le spectacle de SHIRLEY SOUAGNON – ÊTRE HUMAIN dans le cadre de la Comédie du Rire à l’Opéra Comédie ! contact.cocotteminute@gmail.com +33 6 64 33 97 22 https://www.billetreduc.com/279397/evt.htm Ne manquez pas le spectacle de SHIRLEY SOUAGNON – ÊTRE HUMAIN dans le cadre de la Comédie du Rire à l’Opéra Comédie ! Être humain : Déf : “humain”, nom masculin : “Qui est compréhensif et compatissant, manifeste de la sensibilité et a le sens de l’humour” ou pas.. Après son spécial “Déprogrammation” dans la série stand-up “Humoristes du Monde” sur Netflix, Shirley vous propose une nouvelle “programmation” avec son show le plus drôle, “Etre Humain”. Montpellier

