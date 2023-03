Shirley Souagnon Etre Humain THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Shirley Souagnon Etre Humain THEATRE A L'OUEST – LYON, 5 mars 2023, DECINES CHARPIEU. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 19:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 30.5 à 30.5 euros. Être Humain est le dernier et assurément meilleur spectacle de Shirley Souagnon. " …vannes précises, percutantes et engagées…" signe le Télérama. Le texte se livre à " une réflexion aussi personnelle que universelle» pour reprendre les mots du Parisien. Avec ce spectacle, Shirley vous propose non seulement des vannes très fortes mais aussi une véritable expérience humaine dans un décor bohème où le public est assis jusque sur la scène.

