Shiny Gold – Nelly Ben Hayoun La Gaîté Lyrique, 20 mai 2022, Paris.

Du vendredi 20 mai 2022 au dimanche 06 novembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 20h00

samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

. gratuit

Œuvre-expérience immersive in situ. Première mondiale. Nelly Ben Hayoun-Stépanian présente Shiny Gold ! Répondant à l’invitation de la Gaîté Lyrique qui fête ses 10 ans, l’artiste visuelle imagine une oeuvre-expérience solo, une création originale immersive prête à accueillir les mille récits ensoleillés du monde à venir.

Mise à mal dans nos sociétés médiatiques qui divinisent l’information en temps réel, la place de la science est de premier plan pour Nelly Ben Hayoun-Stépanian. Créée in situ à l’invitation de la Gaîté Lyrique, son royaume rococo Shiny Gold raconte la symbiose des énergies et des formes de vie tout en pointant, par des jeux d’échelle, la microscopique position de l’homme face à l’univers et au soleil.

Monumentale et fragile, l’installation fait prendre conscience qu’avant l’omniprésence d’Internet, un système d’énergie, formé des millions d’années auparavant nous ancrait et nous reliait déjà avec les plantes, les pierres, les animaux dans un seul et même espace, dans une seule et même vie. À travers des sculptures gonflables et sonores en forme de rébus, guidés et guidées par la figure de Marie Curie, nous avançons déchaussés dans un îlot ensoleillé à la rencontre de champignons géants, d’un calamar tentaculaire, d’organes XXL ou d’un océan miniature qui composent un enchevêtrement d’énergies interconnectées.

Nelly Ben Hayoun

Nelly Ben Hayoun est une artiste visuelle française guidée par un boulimique goût du jeu et de la transformation, du patchwork et de la démystification du savoir, qu’elle cherche à mettre à portée de tous et toutes. Produit de sa génération et de son époque, elle compose avec tout ce qui se présente, y compris les aléas. Produit d’écoles aussi, d’abord à Paris, en section textile à L’ENSAAMA-Olivier de Serres (École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art) puis au Royal College of Art à Londres, où elle se forme au “design d’expériences” et pose les bases de sa propre esthétique de la relation, alliant un vocabulaire bigarré à un sens du récit non-linéaire, imagé et nourri de connaissances scientifiques. Avec toujours plusieurs projets sur le feu et des obsessions faites d’ancêtres familiaux et de femmes universelles indépendantes (Hannah Arendt ou Marie Curie), de lune et de soleil, de matériaux fétiches et de grigris dorés, de science et de science-fiction, de travail d’équipe et d’état d’esprit, Nelly Ben Hayoun invente un monde à expérimenter de façon ludique.

Commissariat général : Jos Auzende

Produit par la Gaîté Lyrique, 2022

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

https://gaite-lyrique.net/evenement/shiny-gold-nelly-ben-hayoun

