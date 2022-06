Shinrin-yoku – Mini Bain de forêt Léognan, 28 juillet 2022, Léognan.

Shinrin-yoku – Mini Bain de forêt

Léognan Léognan Gironde

2022-07-28 08:30:00 – 2022-07-28

Léognan

Gironde

Parce que l’arbre libère l’espace de tous les possibles, relié à la terre, au ciel, à l’oiseau qui chante, à l’éveil de l’être, je vous invite à découvrir la sérénité qui nait de ce contact régulier avec les cimes, sous bois et cours d’eau.

Un temps pour soi pour renouer avec ses sens, se détendre, s’ancrer dans sa verticalité. Portés par la lumière et l’énergie du matin, laissez-vous enivrer par l’atmosphère bienfaisante qui se dégage entre les arbres du Domaine de Pontaulic et bénéficiez des bienfaits immédiats sur votre santé.

+33 6 50 54 01 56

marie christine noël

Léognan

dernière mise à jour : 2022-06-28 par