Shinrin yoku / Bain de forêt » vers le crépuscule »

RDV Place de l’église puis départ Mont St Cyr Montmelard Saône-et-Loire

2022-11-26 – 2022-11-26

EUR 20 Et si vous vous laissiez tenter par un Shinrin yoku / Bain de forêt » vers le crépuscule » ?

Pour vivre une expérience insolite, dans un lieu inspirant.

Une rencontre différente, intime et profonde avec la forêt ainsi qu’avec vous – même. Un chemin individuel et collectif vers le calme, et la confiance en soi pour apprivoiser la nuit qui s’avance.

La forêt se transforme au moment du crépuscule « entre chien et loup »: son atmosphère évolue sans cesse ; elle se condense d’abord, puis se détend peu à peu, se calme complètement, puis se met à vibrer.

Il sera question d’écouter, d’observer et de capter le temps où la vie diurne laisse progressivement place au monde nocturne. Attention particulière sur les sons qui évoluent, notamment les chants des oiseaux , et sur ce que nous ressentons à l’intérieur en les entendant. Les couleurs, les ombres …les clairs obscurs.

Ce sera l’occasion d’expérimenter toute une série de sens, dont l’intuition, qui prennent peu à peu le relais de la vue. Les perceptions, les sensations et les émotions s’intensifient au fur et à mesure que le jour décroît. Cette expérience inhabituelle nous renvoie ainsi à notre propre part de sauvage. Elle peut parfois amener à explorer en douceur nos propres zones d’ombre…

Sans oublier aussi l’éclosion d’une joie profonde de connexion au vivant, à la matrice…

* De façon pratique : nous démarrerons la balade alors qu’il fait encore jour,(autour de 15h) puis nous assisterons au déclin du jour jusqu’au au sommet du Mont où nous verrons le soleil se coucher.(autour de 17h)

Dans l’esprit des » bains de forêt » ( ou « Shinrin yoku » en japonais), la marche se déroulera sur un tempo lent dans une ambiance silencieuse.

Elle sera ponctuée de temps d’échanges et d’invitations de connexion sensorielle / créative ou ludique avec tout ce qui nous entoure.

La séance se clôturera par une courte cérémonie du thé.

Sortie adaptée à tout public marcheur.

*infos / inscriptions (nécessaires) par tout moyen à votre convenance :

magalimeneghello@gmail.com +33 6 20 80 08 78 https://www.laforetquipousse.fr/

