Mezieres-lez-clery Forêt,autour de la Butte des Elus - Mézières-Lez-Cléry Mézières-lez-Cléry Shinrin Yoku – Bain de Forêt Forêt,autour de la Butte des Elus – Mézières-Lez-Cléry Mezieres-lez-clery Catégorie d’évènement: Mézières-lez-Cléry

Shinrin Yoku – Bain de Forêt Forêt,autour de la Butte des Elus – Mézières-Lez-Cléry, 28 novembre 2021, Mezieres-lez-clery. Shinrin Yoku – Bain de Forêt

du dimanche 28 novembre au dimanche 9 janvier 2022 à Forêt, autour de la Butte des Elus – Mézières-Lez-Cléry

Suivez Sophie et apaisez-vous ! Le Shinrin Yoku est une invitation à ralentir, c’est une marche en conscience, tout en détente, en faisant appel à tous nos sens. Oublier les tracas du quotidien, prendre une bouffée d’air, respirer, partager; écouter, sentir, toucher. Pour aider les participants à bénéficier de tous les bienfaits de la forêt, Sophie vous propose plusieurs approches, ludiques, méditatives et sensorielles afin que ce moment soit une parenthèse dans un quotidien parfois stressant. C’est une rencontre avec soi, les autres et la nature, une vraie connexion avec l’essentiel. C’est un moment d’émerveillement, de ré-enchantement, de détente. Minima 4 participants. Pas d’annulation en cas de pluie. Prévoir un sac plastique ou quelque chose d’étanche pour s’asseoir dessus. Sortie adaptée à partir de 8 ans. Réservation obligatoire, paiement sur place (chèque ou appoint en espèces)

Voir https://sglomeau.wixsite.com/website

Un bain de forêt pour se ressourcer ! Forêt,autour de la Butte des Elus – Mézières-Lez-Cléry Mezieres-lez-clery Mezieres-lez-clery

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T11:30:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T11:30:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T11:30:00;2022-01-09T09:00:00 2022-01-09T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Mézières-lez-Cléry Autres Lieu Forêt,autour de la Butte des Elus - Mézières-Lez-Cléry Adresse Mezieres-lez-clery Ville Mezieres-lez-clery lieuville Forêt,autour de la Butte des Elus - Mézières-Lez-Cléry Mezieres-lez-clery