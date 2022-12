SHINRIN YOKU – BAIN DE FORÊT Écouflant Écouflant Écouflant Catégories d’évènement: Écouflant

Maine-et-Loire Écouflant EUR 25 Le Shinrin Yoku ou « bain de forêt » est une approche de prévention basée sur des méthodes de reconnexion avec la nature toute entière.

C’est une pratique de pleine conscience, où la lenteur et le silence sont de mise afin d’initier les participants à une immersion en nature. Tout au long de la séance le guide propose des « invitations » (sensorielles, contemplatives, respiratoires, créatives,…), ponctuées de temps de partage. Infos pratiques:

Réservation obligatoire.

Pour en savoir plus: tourisme.destination-angers.com (rubrique « organisez », puis « agenda »). karinechardon.49@gmail.com +33 6 18 42 45 17 http://marcherrespirerennature.com/ Écouflant

