Vaucluse Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, sa femme et son fils Danny s’apprêtent à vivre de longs mois de solitude. Danny, qui possède un don de médium, le Shining, est effrayé à l’idée d’habiter ce lieu, théâtre marqué par de terribles événements passés. Le film sera projeté en version longue pour 25 mn de frissons en plus!



Shining, 1980, Etats-Unis, Stanley Kubrick, diffusé en version originale sous-titrée en français Préparez-vous à Halloween en redécouvrant Shining, un classique de l’épouvante adapté du roman de Stephen King par Stanley Kubrick. Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis

