Shine – Tribute to Pïnk Floyd Pleumeur-Bodou, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Pleumeur-Bodou. Shine – Tribute to Pïnk Floyd 2021-07-07 – 2021-07-07 Village Gaulois Parc du Radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Vous aimez les Pink Floyd ? Alors rendez-vous au village Gaulois avec le groupe Shine qui vous fera vibrer sur les airs mondialement connus des Pink Floyd. Ambiance assurée. +33 2 96 91 83 95 Vous aimez les Pink Floyd ? Alors rendez-vous au village Gaulois avec le groupe Shine qui vous fera vibrer sur les airs mondialement connus des Pink Floyd. Ambiance assurée. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Étiquettes évènement : Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Village Gaulois Parc du Radôme Ville Pleumeur-Bodou lieuville 48.78466#-3.52622