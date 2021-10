Shillelagh Salle Jacques Brel | Wanze, 23 octobre 2021, Wanze.

Shillelagh

le samedi 23 octobre à Salle Jacques Brel | Wanze

**Shillelagh** est composé de 3 musiciens : * Benjamin Macke l’accordéoniste, * Gabriel Lenoir au violon * et Aurélien Tanghe à la guitare. Tous trois danseurs, ils mettent leur inventivité musicale et leur connaissance des traditions au service de la danse. Shillelagh propose un répertoire composé à la fois de danses des Flandres françaises, la région d’origine des musiciens, (Horlepiep, Pieternelle, Schommelwals…) et de danses plus génériques jouées dans toutes les régions de France (bourrées, cercles circassiens, valses, scottishes !). Les musiciens font danser la musique et la musique porte le mouvement. Dans une ambiance hors du temps, conviviale et festive, Shillelagh emmène spectateurs et danseurs le temps d’un bal pour la plus grande joie des oreilles et des jambes. L’après-midi, au même endroit, Shillelagh animera un stage de danses flamandes. Entre les deux, participez à l’auberge espagnole! * 14 heures : stage de danses flamandes, * 19 heures 45 : initiation aux danses, * 20 heures 30 : bal avec Shillelagh.

25,00 € pour le stage combiné avec le bal

Stage de danses folk, suivi d’un bal folk

Salle Jacques Brel | Wanze Rue Lucien Delloye, 4520 Wanze Wanze



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-23T19:30:00 2021-10-23T20:30:00;2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T23:59:00