du vendredi 22 octobre au samedi 27 novembre à Médiathèque

Exposition proposée dans le cadre du **”Mois du Japon”** organisé par la médiathèque entre le 22 octobre et le 27 novembre 2021 (horaires d’ouverture habituels) : Au printemps 1985, Claude-Max Lochu repart une deuxième fois au Japon sur les traces de Hiroshige et tente de donner une version moderne des cinquante trois étapes du Tokaïdo, la route de Tokyo à Kyoto. Il dessine d’après nature, aux crayons de couleur une quarantaine de “shikishi” (carrés de carton à bords dorés), représentant des indices d’une vie quotidienne dont il refusait d’exprimer l’exotisme et à travers lesquels il voulait surtout manifester son étonnement. Quelques shikishis sont présentés _à l’Espace Adultes au Rez-de-chaussée._

Entrée libre

Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles

2021-10-22T13:00:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-26T13:00:00 2021-10-26T18:30:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-28T13:00:00 2021-10-28T18:30:00;2021-10-29T13:00:00 2021-10-29T18:30:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T17:00:00;2021-11-02T13:00:00 2021-11-02T18:30:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T18:30:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T18:30:00;2021-11-05T13:00:00 2021-11-05T18:30:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-09T13:00:00 2021-11-09T18:30:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T18:30:00;2021-11-11T13:00:00 2021-11-11T18:30:00;2021-11-12T13:00:00 2021-11-12T18:30:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T17:00:00;2021-11-16T13:00:00 2021-11-16T18:30:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-18T13:00:00 2021-11-18T18:30:00;2021-11-19T13:00:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-23T13:00:00 2021-11-23T18:30:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-25T13:00:00 2021-11-25T18:30:00;2021-11-26T13:00:00 2021-11-26T18:30:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T17:00:00

