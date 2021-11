Paris Galerie Polka île de France, Paris Shikawatari de Chieko Shiraishi – Prix Higashikawa 2021 Galerie Polka Paris Catégories d’évènement: île de France

Shikawatari de Chieko Shiraishi – Prix Higashikawa 2021 Galerie Polka, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h30 à 19h

gratuit

Dans le cadre de PhotoSaintGermain, le livre “Shikawatari” de la photographe Chieko Shiraishi est presenté à la Galerie Polka. La galerie présente l’exposition À la frontière des songes de Chieko Shiraishi, photographe japonaise née en 1968 à Yokosuka (Japon). Son livre photographique Shikawatari, récompensé par le Special Photographer Award du prix Higashikawa en 2021, est présenté au coeur de l’exposition. Expositions -> Photographie Galerie Polka 119 rue vieille du temple Paris 75003

Avec l’autorisation de la Galerie Echo 119

