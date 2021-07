shijin LE TRITON, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Les Lilas.

shijin

LE TRITON, le vendredi 1 octobre à 20:30

A l’instar de “La Théorie Du Tout”, considérée comme le Graal des théories, et consistant à concilier l’infiniment grand et l’infiniment petit, la création musicale collégiale est un principe aussi excitant que complexe, quand il n’est pas simplement impossible. Suite à l’album sorti en 2018 et plusieurs tournées (US, Europe, Inde), SHIJIN présente son deuxième album, sorti en février 2021. Pour cette nouvelle production, Laurent David construit ce disque à partir des briques élémentaires que sont les instrumentistes du quartet. Leurs interactions, créatrices d’harmonies, de rythmes et de mélodies surgissent de l’énergie du vide !

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

THEORY OF EVERYTHING

