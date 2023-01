Shifumi Orkestar (festif) Honfleur, 11 février 2023, Honfleur .

Shifumi Orkestar (festif)

Rue des Corsaires Honfleur Calvados

2023-02-11 – 2023-02-11

Honfleur

Calvados

Shifumi Orkestar est une formation de 7 musiciens de Bernay, interprétant et composant des airs traditionnels tziganes et klezmers, endiablés et festifs. qui n’a d’autre ambition que de faire partager sa fougue et son enthousiasme.

contact@lebatolune.fr +33 2 31 81 42 21

