ATELIER INITIATION AU SHIBARI PAR SEB KINBAKU Shibari School Paris, 14 mai 2023, Paris. ATELIER INITIATION AU SHIBARI PAR SEB KINBAKU Dimanche 14 mai, 10h00 Shibari School Paris 36€ par couple ATELIER SHIBARI INITIATION Découvrez l’art du Shibari grâce à nos ateliers d’initiation accessibles à tous les couples curieux d’apprendre les techniques de bondage japonais. Nos cours se déroulent dans un studio de danse accueillant et bienveillant, où nous enseignons les bases du Shibari dans une atmosphère sans jugement. Nos ateliers ne nécessitent aucun prérequis, mis à part la venue en duo. Nous mettons l’accent sur le dialogue et la pratique, afin de permettre à chacun de poser toutes les questions qu’il souhaite sur l’art du Shibari et son application pratique. Chaque session de cours est adaptée au niveau des participants. Nous proposons une démonstration du Shibari avec les techniques enseignées pendant le cours, ainsi que les principes de base et les règles de sécurité à respecter. Nous fournissons également des conseils et consignes pour les modèles, afin de mieux appréhender les cordes. Notre approche pédagogique simple et ludique est basée sur une pratique intensive des cordes, ainsi qu’une correction individuelle et personnalisée pour chaque participant. Nous encourageons également l’expression libre et l’improvisation lors de nos cours. Enfin, nous prenons le temps de débriefer le cours et de répondre à toutes les questions restantes. Si vous cherchez à apprendre l’art du Shibari de manière progressive et sûre, rejoignez nos ateliers d’initiation dès maintenant ! ** Inscription en ligne Obligatoire ** Shibari School Paris 3 rue de l’Est Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-initiation-au-shibari-par-seb-kinbaku2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://shibari-artist.com »}] [{« link »: « https://shibari-artist.com »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/atelier-initiation-au-shibari-par-seb-kinbaku2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T13:00:00+02:00

