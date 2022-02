Shiatsu CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE, 27 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 27 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 20h00

payant

Objectif du stage : s’offrir un moment hors du temps en découvrant les vertus du shiatsu, se détendre, apaiser les tensions et se redynamiser à travers des exercices de respiration , d’étirements, d’automassage seul et en binôme.

Ce stage de shiatsu se déroule sur 3 jours :

Chaque jour :

Mise en mouvement avec des exercices simples et doux issues de la gymnastique traditionnelle chinoise.

Exercices de respiration.

Quelques points de digito-pression seront proposés pour être en phase avec l’énergie

« du printemps » ainsi que des auto-massages et exercices à deux.

Nous verrons comment se positionner lorsqu’on donne un soin, et recevoir un soin en toute quiétude.

Nous prendrons soin du dos, des jambes, des épaules et de la tête.

Un atelier spécial bien être et détente pour vous aider à lutter contre le stress et déverrouiller les articulations en faisant circuler toute l’énergie du corps et apaiser les tensions

CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE 76bis rue de Rennes Paris 75006

Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org https://www.actisce.org

Date complète :

