**Exposition du 5 mars au 4 avril 2021**

**Rencontre le samedi 20 mars à partir de 14h00**

**Goûter des artistes les samedis 7 mars et 4 avril à partir de 14:00** En cette année de pandémie, l’Institut Confucius de l’Artois vous propose dans le cadre du 7e Festival des Arts de la Chine en grande partie virtuel, de découvrir sur les cimaises de la Qsp galerie (dans le respect des règles sanitaires en vigueur), les œuvres du Maître Shi Benru. Tout à la fois dignitaire bouddhiste, poète, peintre de paysage et calligraphe nous vous proposons d’apprécier son art dans l’acte de calligraphier le Zen. Originaire de Xiamen, Maître Shi Benru a étudié brillamment la médecine traditionnelle chinoise avant d’apprendre la peinture et la calligraphie sous le pinceau de grands érudits de la province du Fujian. Il deviendra disciple, abbé puis maître, avant d’être le moine responsable du temple Jingye au mont Zhonghan en Chine. Les œuvres de Maître Shi Benru nous invitent à une quête spirituelle aux travers de ses observations attentives des paysages chinois, de ses poésies calligraphiées qui les accompagnent naturellement. Ses œuvres séduisantes et puissantes par leur précision et leur simplicité de moyens nous transportent vers un essentiel méditatif. La calligraphie du zen comme véhicule essentiel pour mieux vivre cette période que nous traversons actuellement … se dégager du temps, apprendre à s’écouter, à regarder, lâchons prise… Exposition dans le cadre du 7e festival des arts de Chine,

en partenariat avec l’institut Confucius de l’Artois. **Exposition ouverte du jeudi au samedi et dimanches 7 mars et 4 avril de 14:00 à 18:00.**

Adhésion annuelle à partir de 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-05T14:00:00 2021-03-05T18:00:00;2021-03-06T14:00:00 2021-03-06T18:00:00;2021-03-07T14:00:00 2021-03-07T18:00:00;2021-03-11T14:00:00 2021-03-11T18:00:00;2021-03-12T14:00:00 2021-03-12T18:00:00;2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-14T14:00:00 2021-03-14T18:00:00;2021-03-18T14:00:00 2021-03-18T18:00:00;2021-03-19T14:00:00 2021-03-19T18:00:00;2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T18:00:00;2021-03-25T14:00:00 2021-03-25T18:00:00;2021-03-26T14:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-27T14:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-04-01T14:00:00 2021-04-01T18:00:00;2021-04-02T14:00:00 2021-04-02T18:00:00;2021-04-03T14:00:00 2021-04-03T18:00:00;2021-04-04T14:00:00 2021-04-04T18:00:00

