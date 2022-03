SheWolf / f / grunge Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

SheWolf / f / grunge Urgence Disk Records, 20 mai 2022, Genève. SheWolf / f / grunge

Urgence Disk Records, le vendredi 20 mai à 18:30

SheWolf Roulements, distortions et hurlements sont prévus au menu ce soir ! Les filles de SheWolf jouent un grunge qui vous tiraille les tripes, brutal, sauvage et d’une efficacité redoutable. Artistes engagées, décroissantes et féministes, leur deuxième album « Parasite », sorti en juin 2021 est du niveau des meilleures productions de la scène d’alors de Seattle. En tournée toute l’année 2022, les trois musiciennes originaires de la campagne percheronne viennent présenter ce nouvel opus au public romand. Facebook : [https://www.facebook.com/bandshewolf](https://www.facebook.com/bandshewolf) Clip vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=PogG3PBc8d0&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=PogG3PBc8d0&t=1s) Live vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=Bnro3I5ZAW](https://www.youtube.com/watch?v=Bnro3I5ZAW)

prix libre pour les artistes

Roulements, distortions et hurlements sont prévus au menu ce soir ! Les filles de SheWolf jouent un grunge qui vous tiraille les tripes, brutal, sauvage et d’une efficacité redoutable Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T18:30:00 2022-05-20T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Urgence Disk Records Adresse 4 place des volontaires 1204 Genève Ville Genève lieuville Urgence Disk Records Genève

Urgence Disk Records Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

SheWolf / f / grunge Urgence Disk Records 2022-05-20 was last modified: by SheWolf / f / grunge Urgence Disk Records Urgence Disk Records 20 mai 2022 genève Urgence Disk Records Genève

Genève