SHERYL CROW L’OLYMPIA Paris, jeudi 27 juin 2024.

Le nombre de place est limité à 6 par commande.Sheryl Crow est une icône de la musique américaine. Ancienne choriste de Michael Jackson, Joe Cocker, Rod Stewart et Don Henley, Sheryl Crow a imposé dès 1993 sa personnalité de chanteuse, auteure-compositrice et multi-instrumentiste, entre Liz Phair et Bonnie Rait. De la pop FM, mâtinée country/rock à l’efficacité redoutable.Ses neuf premiers albums studio se sont vendus à 35 millions d’exemplaires dans le monde. Sept se sont classés dans le Top 10 des charts US et cinq ont été certifiés multi-platine. Son répertoire a été salué par une nouvelle génération d’auteurs-compositeurs-interprètes (Phoebe Bridgers, Haim, Lorde…) qui ont repris ses chansons et parlé de l’influence qu’elles ont eu sur elles.Intronisée au Rock and Roll Hall Of Fame en novembre dernier, Elle revient cette année avec un 11ème album le 29 mars 2024, Evolution dont les 9 morceaux reflètent ce qu’il y a de plus authentique et humain chez Sheryl Crow.

Tarif : 55.00 – 82.50 euros.

Début : 2024-06-27 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75