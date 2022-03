Sherwood: notre monde n’est pas à vendre Domaine de la Planche Viscomtat Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Sherwood: notre monde n'est pas à vendre

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Domaine de la Planche

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Domaine de la Planche

Sherwood, c’est l’aventure qui défend les droits des enfants. C’est 5 jours (4 nuits) où les enfants sont invitées à partager un moment avec les habitant·e·s de la forêt de Sherwood. Après un bref passage par la yourte du XXIème siècle, les enfants se retrouvent immergés à fond dans l’univers de Sherwood où ils apprennent à vivre avec les valeurs de cette forêt légendaire. Spécialement venus du XXIème siècle pour eux, des partenaires associatifs des EEDF (Amnesty Intenational, Unicef, Secours Populaire, les Petits Débrouillards…) viennent également partager des moments avec les enfants. C’est Le rassemblement des Objectifs de Développement Durable et des Droits des enfants. Avec un planning différencié par tranche d’âge (6-8 ans, 8-11 ans, 11-15 ans et 15-17 ans), les enfants et les jeunes s’approprient des compétences autour de diverses thématiques concernant les grandes découvertes: transport, communication, agriculture, cinéma… Les moments de vie collective sont aussi sources d’apprentissage: cuisiner, donner son avis, participer à l’organisation du quotidien de son groupe… Les 6-8 ans ans dormiront en dortoirs tandis que les 8-17 ans camperont.

250€ le séjour

250€ le séjour

Dans le cadre de l'opération "Colos apprenantes" par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Domaine de la Planche, Viscomtat

