Sherlock Junior Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Seine-Maritime

Sherlock Junior Espace Aragon, 14 avril 2022, Oissel. Sherlock Junior

Espace Aragon, le jeudi 14 avril à 10:00

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis qu’il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer les détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison…

Tarif Plein 6.20 €, Tarif Réduit 4.20 € et Tarif Carte Labo 3.10 €

Buster Keaton nous livre une œuvre intemporelle, qui ne vieillie pas et qui s’apprécie toujours autant. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T10:45:00

Détails Catégories d’évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Aragon Adresse Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Ville Oissel lieuville Espace Aragon Oissel Departement Seine-Maritime

Espace Aragon Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

Sherlock Junior Espace Aragon 2022-04-14 was last modified: by Sherlock Junior Espace Aragon Espace Aragon 14 avril 2022 Espace Aragon Oissel Oissel

Oissel Seine-Maritime