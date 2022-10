Sherlock junior – ciné concert La Chapelle-Naude, 26 octobre 2022, La Chapelle-Naude.

Sherlock junior – ciné concert

SHERLOCK JUNIOR

Spectacle jeune public à partir de 8 ans

Durée : 45 mn

Formidable occasion de faire (re)découvrir tout un pan de l’histoire du cinéma qui sert encore de fondation et de source d’inspiration à l’industrie du film telle que nous la connaissons.

L’improvisation, la complicité piano/orgue et les nombreux points de rencontre entre la musique et l’image créent une expérience insolite et unique à chaque séance.

La musique s’insinue dans le film et rend l’action encore plus réelle, créant même parfois le sentiment que Buster Keaton est là, dans la pièce !

Par les Boiteux de prod en partenariat avec La Petit Mandarine

Olivier Raffin

Musicien

Damien Groleau

Musicien

Ce spectacle est accueilli en partenariat avec la colo Musique et Théâtre des associations La Petite Mandarine, Planète Cirque et Snail prod.

Elle aura lieu du 24 au 28 octobre 2022 à la Grange Rouge.

La Petite Mandarine propose en partenariat avec Planète Cirque et Snail Prod une « colo apprenante » avec une approche ludique de la musique et des arts de la scène. Votre enfant pourra en toute liberté choisir ses activités et son rythme.

Possibilité de prise en charge complète du coût du séjour, voir critères d’éligibilités sur le site snailprod.fr page «colo & stage».

Musique : découverte de la MAO, prise de son, samplage, séquençage, mixage, arrangement, corporythme, circle song, jeux sonore.

Théâtre : Jeux d’acteur, sketch et saynète, clown, exercice d’impro, travail du corps, respiration, voix.

Mais aussi spectacle, grand jeux, sortie nature, jeux de sociétés, activités manuelles, coin lecture, cuisine confection des repas, etc

Information et réservation pour la colo :

lapetitemandarine.contact@gmail.com

06 84 90 62 11 | www.snailprod.fr

Boiteux de prod

