Présentation

Sherlock Géant dans la Ville est un jeu d’enquête à mener dans les rues de la ville.

Une sombre affaire de meurtre doit être résolue et seuls votre perspicacité et votre sens de la déduction vous permettront de trouver le fin mot de l’histoire. Regroupez-vous par équipe de 3 à 5 joueurs* et vivez une expérience immersive et conviviale. Parcourez le centre-ville du Mans à la recherche des meilleures pistes, suivez votre intuition…

* Il est tout à fait possible de jouer en duo ou à six. L’expérience de jeu est toutefois optimale entre trois et cinq joueurs. Conçu pour adulte, le jeu est jouable à partir de 14 ans.

Le Scénario : La Scène en Rouge

Dimanche 25 septembre 1892 – Coup de théâtre pour la première.

Tragédie ! Un meurtre se produit au théâtre lors du premier lever de rideau. Regrettable incident ou acte prémédité ? Servez-vous des avancées de la police scientifique de l’époque et ne vous laissez pas duper par ceux qui jouent la comédie !

Vous souhaitez pour quelques heures endosser la peau du célèbre détective anglais, le grand Sherlock Holmes ? Alors entrez dans l’aventure !

animation@creanim.net +33 9 84 34 22 16 https://www.billetweb.fr/sherlock-geant-dans-la-ville-le-mans-2-octobre

