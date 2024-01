SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE DU BIDON TOUT ROND Le Crès, dimanche 4 février 2024.

SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE DU BIDON TOUT ROND Le Crès Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 11:00:00

fin : 2024-02-04 11:45:00

Rien n’échappe au plus grand des détectives, aussi, quand le ventre de sa logeuse, Miss Hudson, s’est mis à gonfler, Sherlock Holmes l’a bien sûr remarqué… et comme à son habitude, il a mené son enquête en toute discrétion. A force d’observation et de déduction, il a fini par établir une théorie Miss Hudson attend un bébé ! Seulement voilà comment est-il arrivé là ? Qui sont les coupables ? Les choux, les roses ou ces satanées cigognes ?

Une pièce de théâtre pour les enfants tout en humour et en tendresse autour du plus grand mystère qui soit… celui de la vie !

Durée 45 mn A partir de 4 ans

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



