Sherlock Holmes et L’Aventure du Diamant Bleu – Tournée LA MERISE, 10 février 2023 00:00, TRAPPES.

Sherlock Holmes et L’Aventure du Diamant Bleu – Tournée SHERLOCK HOLMES L’AVENTURE DU DIAMANT BLEU. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-02-10 20:30. Tarif : 21.0 21.0 euros.

LA MERISE TRAPPES Yvelines . LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL (lic.2-140877&3-140878) PRESENTE CE SPECTACLE 3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde ! Participez à cette enquête à l’humour so british… Sherlock et le docteur Watson enquêtent sur la curieuse disparition d’un diamant d’exception dans une chambre d’hôtel… Arriverez-vous à trouver le coupable du vol du diamant bleu avant le célèbre détective ? Après le très remarqué «Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe », voici la seconde adaptation interactive d’une nouvelle de Conan Doyle par Christophe Delort. « The Adventure of the blue Carbuncle » est l’une des 56 nouvelles mettant en scène le détective londonien. Elle prend vie au théâtre pour la première fois, avec humour, suspense et interactivité. A voir absolument !.

Votre billet est ici.

LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL (lic.2-140877&3-140878) PRESENTE CE SPECTACLE

3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde !

Participez à cette enquête à l’humour so british…

Sherlock et le docteur Watson enquêtent sur la curieuse disparition d’un diamant d’exception dans une chambre d’hôtel…

Arriverez-vous à trouver le coupable du vol du diamant bleu avant le célèbre détective ?

Après le très remarqué «Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe », voici la seconde adaptation interactive d’une nouvelle de Conan Doyle par Christophe Delort.

"The Adventure of the blue Carbuncle" est l’une des 56 nouvelles mettant en scène le détective londonien. Elle prend vie au théâtre pour la première fois, avec humour, suspense et interactivité.

A voir absolument !

Votre billet est ici.