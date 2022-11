Sherlock Holmes et l’aventure du diamant bleu

2023-01-20 21:00:00 21:00:00 – 2023-01-20 22:20:00 22:20:00 EUR 16 19 Sherlock et le Docteur Watson enquêtent sur la curieuse disparition d’un diamant d’exception dans une chambre d’hôtel… Arriverez-vous à trouver le coupable du vol du diamant bleu avant le célèbre détective ? Humour, suspense et interactivité… A voir absolument ! 3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde ! Participez à cette enquête à l’humour so british… dernière mise à jour : 2022-11-21 par

