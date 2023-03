Sherlock Holmes et la Vengeance Fantôme THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Sherlock Holmes et la Vengeance Fantôme THEATRE D'AIX – COMEDIE D'AIX, 5 avril 2023, AIX EN PROVENCE. Sherlock Holmes et la Vengeance Fantôme THEATRE D'AIX – COMEDIE D'AIX. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 11:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Une aventure inédite d'un personnage de légende… Sherlock Holmes, le célèbre détective et son ami Watson ont du pain sur la planche. Un mystérieux malfaiteur se faisant appeler « Le Fantôme » menace la population Londonienne. Une enquête à rebondissements attend nos deux acolytes… Par la Compagnie Les Didascalies Sherlock Holmes et la Vengeance Fantôme Votre billet est ici THEATRE D'AIX – COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône

