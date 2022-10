Sherlock Holmes et la vengeance fantôme

2022-10-15 – 2022-10-15 EUR 8 10 Sherlock Holmes, le célèbre détective et son ami Watson ont du pain sur la planche.

Un mystérieux malfaiteur se faisant appeler « Le Fantôme » menace la population Londonienne.

Une enquête à rebondissements attend nos deux acolytes…



De 5 à 11 ans. Une aventure inédite d’un personnage de légende… dernière mise à jour : 2022-10-03 par

