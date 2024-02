SHERLOCK HOLMES ESPACE BEAUMARCHAIS Maromme, samedi 14 septembre 2024.

Sherlock Holmes et l’Aventure du Diamant BleuArriverez-vous à trouver le coupable du vol du diamant bleu avant Sherlock Holmes ? Voici la seconde adaptation interactive d’une nouvelle de Conan Doyle par Christophe Delort.3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde !Venez participer à cette enquête à l’humour british…Parallèlement au succès du Mystère de la vallée de Boscombe, à l’affiche depuis 5 ans, retrouvez la même équipe dans cette nouvelle aventure de Sherlock Holmes adaptée avec humour, suspense et interactivité. The Adventure of the blue Carbuncle est l’une des 56 nouvelles mettant en scène le détective Sherlock Holmes. Parue pour la première fois en 1892, cette nouvelle n’avait jamais été adaptée au théâtre. C’est désormais chose faite…Un spectacle à voir en famille !

Tarif : 27.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-09-14 à 20:30

ESPACE BEAUMARCHAIS 13 RUE DE LA REPUBLIQUE – 76150 Maromme 76