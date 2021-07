Brumath Médiathèque Les Triboques - Réseau Lecture Publique de la communauté d'agglomération de Haguenau Bas-Rhin, Brumath Sherley Freudenreich à la médiathèque Les Triboques Médiathèque Les Triboques – Réseau Lecture Publique de la communauté d’agglomération de Haguenau Brumath Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Brumath

Sherley Freudenreich à la médiathèque Les Triboques Médiathèque Les Triboques – Réseau Lecture Publique de la communauté d’agglomération de Haguenau, 25 août 2021-25 août 2021, Brumath. Sherley Freudenreich à la médiathèque Les Triboques

du mercredi 25 août au samedi 28 août à Médiathèque Les Triboques – Réseau Lecture Publique de la communauté d’agglomération de Haguenau

[http://www.lasherley.com](http://www.lasherley.com)ra présente sur le réseau de Lecture publique de la communauté d’agglomération de Haguenau du 25 au 28 août. • Le 25 au matin : Médiathèque Haguenau •Le 25 après-midi : Bibliothèque Donnenheim •Le 26 matin : Bibliothèque Mommenheim •Le 26 après-midi : Bibliothèque Val de Moder •Le 27 matin : Médiathèque Bischwiller •Le 27 après-midi : Bibliothèque Municipale de Schweighouse •Le 28 : Médiathèque Brumath Au programme : •Atelier « Et si tu me souris » en lien avec des poèmes et le spectacle de Bernard Friot, parents-enfants à partir de 3 ans Thématique : Illustration / Emotions •Atelier « Coquelicot » spectacle actuellement en cours de création, parents-enfants à partir de 6 ans Thématique : herbier /poésie / poésie Site internet de Sherley Freudenreich : www.lasherley.com Instagram : [https://www.instagram.com/sherleyfreudenreich/](https://www.instagram.com/sherleyfreudenreich/) Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2 Médiathèque Les Triboques – Réseau Lecture Publique de la communauté d’agglomération de Haguenau 9 Rue Jacques Kable 67170 Brumath Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00;2021-08-25T14:30:00 2021-08-25T16:30:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T12:00:00;2021-08-26T14:30:00 2021-08-26T16:30:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T12:00:00;2021-08-27T14:30:00 2021-08-27T16:30:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T12:00:00;2021-08-28T14:30:00 2021-08-28T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Brumath Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Les Triboques - Réseau Lecture Publique de la communauté d'agglomération de Haguenau Adresse 9 Rue Jacques Kable 67170 Ville Brumath lieuville Médiathèque Les Triboques - Réseau Lecture Publique de la communauté d'agglomération de Haguenau Brumath