SHERELLE PRÉSENTE SHERELLELAND | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 23h00 à 05h00

.Tout public. payant

prévente : 10€

SHERELLE nous offre, au milieu des main stage festivals et plus grands clubs, un mini-tour européen SHERELLELAND « cheap and cheerfull » avec 6 dates aussi initmistes que bouillantes !

« Time are hard, so I want to throw a dance where the tickets are strickly a tenner because I love you ».

A 26 ans, SHERELLE, londonienne issue de la banlieue Nord et résidente de la prestigieuse radio BBC1 est réputée pour mixer vite, très vite. Et les 160 BPM ne sont pas du genre à l’effrayer.

Digne héritière de la Footwork, Juke, Jungle & autres genres… SHERELLE s’offre une ascension fulgurante avec une mythique Boiler Room (un million de vues en quelques mois !) et des apparitions aux côtés de poids-lourds tels que The Prodigy, Kode9 et Dillinja.

SHERELLE a fait partie de la prestigieuse liste Dazed100, démontrant ainsi l’impact qu’elle a eu en un si court laps de temps. Elle est considérée comme une « sélectionneuse de premier ordre [et] passionnée de musique ». Elle a également figuré dans les 7 mixes incontournables de Fact Magazine d’avril 2018 aux côtés de noms notables comme Nightwave et Object Blue, et a fait des apparitions sur Just Jam & Keep Hush.

