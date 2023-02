Durant cette formation, vous apprendrez les différents modules d’un SMSI, y compris la politique SMSI, les procédures, la mesure de la performance, l’engagement de la direction, l’audit interne, la revue de la direction et l’amélioration continue.

Après avoir suivi la formation, vous pouvez vous présenter à l’examen et postuler au titre de « PECB Certified ISO/CEI 27001 Foundation ». La certification PECB Foundation atteste que vous avez compris les méthodes fondamentales, les exigences, le cadre et l’approche de management.

PUBLIC :

• Toute personne impliquée dans le management de la sécurité de l’information, la protection des données

• Personnes souhaitant acquérir des connaissances relatives aux principaux processus du Système de management de la sécurité de l’information

• Personnes souhaitant poursuivre une carrière dans le management de la sécurité de l’information

OBJECTIFS :

• Comprendre les éléments et le fonctionnement d’un Système de management de la sécurité de l’information

• Comprendre la corrélation entre la norme ISO/CEI 27001 et ISO/CEI 27002 ainsi qu’avec d’autres normes et cadres règlementaires

• Connaître les approches, les méthodes et les techniques permettant de mettre en œuvre et de gérer un Système de management de la sécurité de l’information

APPROCHE PEDAGOGIQUE :

• Les cours de formation sont illustrés par des questions pratiques et des exemples

• Les exercices pratiques comprennent des exemples et des discussions

• Les tests pratiques sont similaires à l’examen de certification

• Plusieurs professionnels spécialisés (RSSI, RSI) sur cette norme interviendront pour appuyer certains thèmes et apporter leur expertise terrain.

• Plusieurs examens blancs similaires à l’examen de certification seront mis en place via la plateforme Kahoot et Forms.

• Un suivi personnalisé sera mis en place afin de préparer chaque participant à la certification

COUT DE LA FORMATION:La formation complète sur 3 jours en présentiel est à 1000 euros et comprend :