Hrault Ne manquez pas le spectacle « Shen Yun » au Corum de Montpellier du 04 au 09 février 2022 ! ►La renaissance d’une culture perdue Shen Yun met en avant la culture chinoise authentique que l’on ne peut voir nulle part ailleurs, pas même en Chine. Après des décennies de persécutions sous le joug communiste, la culture traditionnelle a été presque entièrement détruite. Mais, en 2006, des artistes de l’élite chinoise – certains ayant eux-mêmes échappé aux persécutions – se sont regroupés à New York, unis par une mission : celle de faire revivre leur culture traditionnelle et la partager avec le monde entier. Dans un environnement offrant une profonde liberté artistique, ils ramènent à la vie cette majestueuse culture, sur le point de disparaître. La compagnie présente sur scène des idéaux de loyauté, d’humilité, de compassion, de tolérance – la beauté alliée à la bonté – au cœur d’une expérience complète, à la fois magistrale et touchante. L’énergie positive du spectacle apporte une joie sincère à des millions de spectateurs à travers le monde. Aujourd’hui, l’essence d’une civilisation perdue renaît. Shen Yun n’a qu’un peu plus de dix ans d’existence, mais fait salle comble où qu’il se produise. Certains parcourent plusieurs kilomètres, ou voyagent d’un pays à l’autre pour le voir. D’autres l’ont déjà vu cinq ou six fois. Pourquoi ? Beaucoup disent qu’il n’y a pas de mot pour le décrire, vous devez le voir de vos propres yeux. Billets disponibles à l’Office de Tourisme. Ne manquez pas le spectacle « Shen Yun » au Corum de Montpellier du 04 au 09 février 2022 ! http://www.montpellier-events.com/agenda/SHEN-YUN Montpellier

