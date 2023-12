Shelf Lives en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 26 mars 2024 19:00, Paris.

Le mardi 26 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… The Kooks, Lime Cordiale & Arctic Monkeys

SHELF LIVES (22h30)

(Electro punk – Modern Sky – Londres, UK)

Associant les brefs éclats du punk hardcore aux sonorités minimales et glauques de l’électroclash, SHELF LIVES aborde le thème de l’hyperconsommation avec un sourire distordu. Les riffs de guitare et les rythmiques extravagantes se marient à la pop pour un bruit festif que seul ce duo peut produire. Le résultat, de l’electro punk passé à la moulinette de la pop musique pour des hymnes où l’on pourrait sentir la sueur du plafond et le son des canettes écrasées sous nos pieds. SHELF LIVES fût même qualifié par le NME de « The extroverted electro-punk duo we need right now ». Une bonne dose d’antidépresseurs dans ce monde de fou !

https://open.spotify.com/…/2RgHe4GuLjWoJmgdAOVubr…

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 26 Mars 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/4KUE04GFD https://fb.me/e/4KUE04GFD

Shelf Lives en concert au Supersonic (Free entry)