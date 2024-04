Shelf Lives · Gallus Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, jeudi 6 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-06 20:30 –

Gratuit : non

L’insolent duo anglais Shelf Lives, ressuscite l’esprit punk, pimenté de noise et d’électronique avec un set rageur et irrévérencieux, accompagné du quartet de Glasgow, Gallus, et leur indie-punk humble et chaotique à la réputation live débridée et jouissive. Une soirée pour pallier tout déficit en vitamines, en somme.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/shelf-lives-gallus