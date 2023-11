Sheldon + M le Maudit + Shien + Celestino & Ismaël Mereghetti EMB Sannois Sannois, 16 décembre 2023, Sannois.

Le samedi 16 décembre 2023

de 20h30 à 22h55

.Tout public. payant

Tarif prévente : 20 euros / Tarif réduit : 18 euros / Tarif Carte EMB Jeune : 16 euros

Les membres de la 75e Session ont apposé au fil des ans leur logo 75 sur un nombre incalculable de projets rap français. Line up du concert : Sheldon, M le Maudit, Shien & Celestino.

Membre fondateur du collectif 75e Session, Sheldon en est aussi l’un des artistes emblématiques. Guitariste depuis l’enfance, il a grandi bercé par le jazz, le reggae et le rock. C’est à l’adolescence qu’il découvre le rap et qu’il décide d’en faire son principal moyen d’expression artistique en y mêlant ses influences avec amour et précision.

Au printemps 2023 est sorti le troisième album de Sheldon : Îlot. Produit par Epektase, le projet laisse une grande place à la guitare et aux influences Rock 60/70 du rappeur, ainsi qu’à ses inspirations Soul, R&B, Lo-Fi et Jazz, poussant plus loin encore la rencontre du Rap avec d’autres genres musicaux.

EMB Sannois 2 rue du président G.Pompidou 95110 Sannois

https://emb-sannois.org/billetterie/ +33139800139 communication@emb-sannois.org

DR