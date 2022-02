SHELDON & M LE MAUDIT l’affranchi, 14 mai 2022, Marseille.

SHELDON & M LE MAUDIT

l’affranchi, le samedi 14 mai à 20:30

SHELDON Membre fondateur du collectif 75e Session, Sheldon en est aussi l'un des rappeurs emblématiques. Guitariste depuis l'enfance, il a grandi bercé par un spectre large de genres musicaux allant du jazz au reggae, en passant par le rock. C'est à l'adolescence qu'il découvre le rap et qu'il décide d'en faire son principal moyen d'expression artistique. Aujourd'hui rappeur depuis plus de 10 ans, il reste un jeune des années 90 qui mêle avec amour et précision ses influences. Également producteur et musicien multi-instrumentiste, ses multiples casquettes lui ont permis de créer un univers original au coeur d'un volcan créatif. Il pense chaque projet de manière holistique, travaillant avec soin une image et une esthétique au service du propos musical. En cinq EP et un premier album, Lune Noire, Sheldon a développé une écriture à la fois référencée et personnelle, tissant un fil entre réalité et un univers fantastique, riche en métaphores et en images. M LE MAUDIT Yliès grandit à Stalingrad, au coeur du 19e arrondissement de Paris. Marqué par le cinéma qu'il affectionne etpar la puissance de l'image, il se choisit un nom : M le Maudit. A la fois personnage sombre et mythefondateur, sa monstruosité lui vient de la noirceur du monde dans lequel il évolue. Une noirceur qui fait échoà la violence du quartier parisien où l'artiste a grandi et qu'il s'applique à raconter à travers sa musique. Son nouvel EP,Poème Poison, est sorti le 25 Juin. Entre rap et chant, on y retrouve l'amour du rappeur pourles images percutantes et son écriture visuelle nous pose en spectateurs des heurts de sa vie : il y parle dupoison qui détruit son quartier, le crack, et de la poésie qu'il en tire pour créer sa musique. Entre rap etchant, M le Mauditexplore une palette d'émotions plus personnelles. Il nous partage sa mélancolie et sonregard froid posé sur les habitants de sa ville.

