Sheldon + M le maudit La CLEF, 12 mars 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Sheldon + M le maudit

La CLEF, le samedi 12 mars à 20:30

Membre fondateur du collectif 75e Session et du célèbre studio « Le Dojo », **Sheldon** en est aussi l’un des rappeurs emblématiques depuis plus de dix ans. Également producteur et multi-instrumentiste, ces différentes casquettes lui ont permis de créer un univers original au cœur d’un volcan créatif. En cinq EP et un premier album (« Lune Noire »), l’artiste a développé une écriture à la fois référencée et personnelle, tissant un fil entre réalité et univers fantastique, riche en métaphores et en images. [www.facebook.com/Sheldon75e](http://www.facebook.com/Sheldon75e) [[https://youtu.be/D2VT42IScPI](https://youtu.be/D2VT42IScPI)](https://youtu.be/D2VT42IScPI) Yliès a grandi au cœur du 19ème arrondissement de Paris. Il se choisit un nom, **M le Maudit**, marqué par le cinéma qu’il affectionne. À la fois personnage sombre et mythe fondateur, son inspiration lui vient de la noirceur du monde dans lequel il évolue. Son nouvel EP (« Poème Poison »), sorti le 25 juin, se place entre rap et chant, entre l’amour des images percutantes, le poison qui détruit son quartier et la poésie qu’il en tire pour créer sa musique. [www.facebook.com/mlemaudit.rap](http://www.facebook.com/mlemaudit.rap) [[https://youtu.be/JsLY65eG094](https://youtu.be/JsLY65eG094)](https://youtu.be/JsLY65eG094)

17€ plein / 14€ réduit / 10€ adhérents CLEF

En une seule date, voici deux des chefs de file de la célèbre 75e Session, l’un des plus prolifiques berceaux parisiens du rap français ces dernières années.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:30:00