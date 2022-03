Sheldon + LFK Le Bouillon, 24 mars 2022, Orléans.

Sheldon + LFK

Le Bouillon, le jeudi 24 mars à 20:30

Sheldon Membre fondateur du collectif 75e Session, Sheldon en est aussi l’un des rappeurs emblématiques. Guitariste depuis l’enfance, il a grandi bercé par un spectre large de genres musicaux allant du jazz au reggae, en passant par le rock. C’est à l’adolescence qu’il découvre le rap et qu’il décide d’en faire son principal moyen d’expression artistique. Aujourd’hui rappeur depuis plus de 10 ans mais également producteur et musicien multi-instrumentiste, ses multiples casquettes lui ont permis de créer un univers original au cœur d’un volcan créatif. En cinq EP et un premier album, Lune Noire, Sheldon a développé une écriture à la fois référencée et personnelle, tissant un fil entre réalité et un univers fantastique, riche en métaphores et en images. LFK LFK a commencé sa carrière il y a 6 ans dans le groupe Les Losa avec l’artiste Bramsito. Ils se font connaitre du grand public dans un style afro moderne très entrainant avant de se lancer chacun en solo. Son premier single Danse pour moi rencontre un énorme succès avec un total de 2 millions de streams. L’artiste chante une musique populaire, riche en mélodies et aux sonorités urbaines qu’on pourrait définir comme du RnB moderne.

Réservations : le bouillon.fr Etudiants : 0 € | R. 8 € | 11 €

Concert rap

Le Bouillon rue de Tours 45100 Orléans Orléans Loiret



