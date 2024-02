SHELDON LE MARCHE GARE Lyon, samedi 16 mars 2024.

SheldonMembre fondateur du collectif 75e Session, Sheldon en est aussi l’un des artistes emblématiques. Guitariste depuis l’enfance, il a grandi bercé par le jazz, le reggae et le rock. C’est à l’adolescence qu’il découvre le rap et qu’il décide d’en faire son principal moyen d’expression artistique en y mêlant ses influences avec amour et précision.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE MARCHE GARE 4-6 PLACE HUBERT MOUNIER 69002 Lyon 69