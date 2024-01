SHELDON L’AEROGARE Metz, jeudi 28 mars 2024.

Membre fondateur du collectif 75e Session, Sheldon en est aussi l’un des artistes emblématiques. Guitariste depuis l’enfance, il a grandi bercé par le jazz, le reggae et le rock. C’est à l’adolescence qu’il découvre le rap et qu’il décide d’en faire son principal moyen d’expression artistique en y mêlant ses influences avec amour et précision. Compositeur et multi-instrumentiste, ses multiples casquettes lui ont permis de créer un univers original au cœur du volcan créatif qu’est son collectif. Sheldon pense chaque projet de manière holistique, travaillant autant l’écriture que la composition et la production. En cinq EP et deux albums, Lune Noire (2019) et Spectre (2021), Sheldon a développé une plume à la fois référencée et personnelle, tissant un fil entre une réalité mélancolique et des rêves habités de fantastique, riches en métaphores et en images.Au printemps 2023 sortira le troisième album de Sheldon : Îlot. Produit par Epektase, le projet laisse une grande place à la guitare et aux influences Rock 60/70 du rappeur, ainsi qu’à ses inspirations Soul, R&B, Lo-Fi et Jazz, poussant plus loin encore la rencontre du Rap avec d’autres genres musicaux. Clin d’œil au tableau L’île aux morts de Böcklin, l’îlot fait ici écho aux sentiments d’isolement et de solitude mais aussi au besoin d’évasion et d’introspection. Sheldon se dévoile plus encore en évoquant son enfance et son rapport aux autres, sa place d’être humain et son désarroi face à un monde avec lequel il se sent en décalage. Comme une conversation intime, les mots de l’artiste résonnent en chacun de nous en se mêlant à la douceur des images qu’il convoque : “Une journée de plus sur mon îlot, à regarder défiler les voiliers.”

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’AEROGARE 69 RUE DE LOTHAIRE 57000 Metz 57