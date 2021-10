Paris L'international île de France, Paris Sheitan & the Pussy Magnets + The Huile + Nyght L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Empruntant leur processus de création à celui des Smiths, c’est une musique imprégnée des sonorités de l’indie-rock d’outre-manche que propose Sheitan & The Pussy Magnets. ▪ SHEITAN & THE PUSSY MAGNETS (Paris – Indie Rock) Empruntant leur processus de création à celui des Smiths, c’est une musique imprégnée des sonorités de l’indie-rock d’outre-manche que propose Sheitan & The Pussy Magnets. Originaires de Villejuif, les deux compositeurs sont rejoints par leur batteur lors d’un pèlerinage en Angleterre. Après avoir chanté leur mauvais sang à travers les salles parisiennes, ils sortiront leur premier EP le 22 octobre 2021. ▪ THE HUILE (Sens – Garage-Punk) Après avoir résolu l’affaire du petit Grégory et avoir fait une tournée en première partie de Grégory Lemarchal aux US, Slipknot fait enfin tomber les masques pour devenir THE HUILE https://thehuile.bandcamp.com ▪ NYGHT (Paris – Psych-Punk) Né des rades bruyants et des néons aguicheurs du quartier Pigalle, NYGHT sont des animaux nocturnes jouant un psych/punk urbain et sombre, sorte de bâtard non-voulu des Blacks Angels et de Siouxsie & The Banshees. https://li.sten.to/nyght Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

