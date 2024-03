SHEILA SALLE DE L’ABBAYE Henin-Beaumont, samedi 13 avril 2024.

La ville d’Hénin-Beaumont organise sa 1ère édition Une Vie en Chanson qui met à l’honneur les gloires de la chanson et a souhaité mettre à l’honneur Sheila pour fêter ses 60 ans de carrière et qui par son talent continue à véhiculer sa musique et ses tubes de toujours.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE DE L’ABBAYE RUE LÉO LAGRANGE 62110 Henin-Beaumont 62