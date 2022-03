SHEILA JORDAN & CAMERON BROWN AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

SHEILA JORDAN & CAMERON BROWN AMR / Sud des Alpes, 3 avril 2022, Genève. SHEILA JORDAN & CAMERON BROWN

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 3 avril à 20:30

Les petites formations et les duos sont restées la manière préférée de Sheila Jordan pour se présenter en concert. Elle visite les classiques du songbook américain, la musique de Charlie Parker, qu’elle a bien connu et interprète aussi ses compositions personnelles. Une grande musicienne et un magnifique contrebassiste à ne pas manquer ! Cameron Brown, contrebasse Sheila Jordan, voix

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T20:30:00 2022-04-03T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

SHEILA JORDAN & CAMERON BROWN AMR / Sud des Alpes 2022-04-03 was last modified: by SHEILA JORDAN & CAMERON BROWN AMR / Sud des Alpes AMR / Sud des Alpes 3 avril 2022 AMR / Sud des Alpes Genève genève

Genève