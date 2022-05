Sheila en concert à Fougères La Selle-en-Luitré, 29 octobre 2022, La Selle-en-Luitré.

Sheila en concert à Fougères La Selle-en-Luitré

2022-10-29 20:30:00 – 2022-10-29

La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine

Sheila la française est devenue une artiste internationale en se classant à plusieurs reprises dans le Billboard américain. Avec son 27ème album studio Venue d’ailleurs, Sheila revisite sa propre histoire, entre mélancolie et joie, piano et disco, Pop et rock, un album qui se lit comme une autobiographie en musique ; elle renoue avec ses complices de toujours, Keith Olsen (Fleetwood Mac, Foreigner, Pat Benatar) et Nile Rodgers (Chic), ou encore ce duo avec Jason Scheff (du groupe Chicago). Places en vente à l’Office de Tourisme Destination Fougères – 2, rue Nationale – 35300 Fougères – 02 99 94 12 20

Sheila la française est devenue une artiste internationale en se classant à plusieurs reprises dans le Billboard américain. Avec son 27ème album studio Venue d’ailleurs, Sheila revisite sa propre histoire, entre mélancolie et joie, piano et disco, Pop et rock, un album qui se lit comme une autobiographie en musique ; elle renoue avec ses complices de toujours, Keith Olsen (Fleetwood Mac, Foreigner, Pat Benatar) et Nile Rodgers (Chic), ou encore ce duo avec Jason Scheff (du groupe Chicago). Places en vente à l’Office de Tourisme Destination Fougères – 2, rue Nationale – 35300 Fougères – 02 99 94 12 20

La Selle-en-Luitré

dernière mise à jour : 2022-05-14 par